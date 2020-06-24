Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу "Вечерний Ургант" пошутил про популярного российского футболиста Александра Кокорина и его маску из крокодиловой кожи.

"Кокорин — игрок футбольного клуба "Сочи", одного из самых сильных клубов нашей страны, судя по последнему матчу. Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Этот аксессуар обошёлся Александру в 30 тысяч рублей. Соответственно, мы делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов", — с иронией заметил Ургант.