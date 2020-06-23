Лейбл рэпера Басты Gazgolder объявил, что один из известных артистов объединения решил покинуть команду. Речь идёт о Смоки Мо.

Александр Цихов (настоящее имя Смоки Мо) подписал контракт с лейблом в 2010 году.

"За это время было выпущено много музыки, прошло большое количество концертов, фестивалей и других совместных проектов, за которые мы от всего сердца благодарим музыканта и нашего друга. С июля этого года Смоки Мо становится абсолютно независимым артистом", — сообщили представители Gazgolder.

"Это было незабываемое время и крутой опыт. Мы многое пережили вместе. На моих глазах рождались большие проекты, и я рад, что был к этому причастен. Я покидаю лейбл как независимый артист, но мы сохраним партнерские отношения", — сообщил рэпер.