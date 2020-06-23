Недавно Дженнифер Энистон провела видеобеседу со своей коллегой — Лизой Кудроу, которая вместе с ней играла в сериале "Друзья".
Во время беседы Кудроу призналась, что почти за 20 лет так ни разу и не посмотрела сериал. Она утверждает, что хотела собрать всех актеров вместе, чтобы посмотреть сериал.
"О, я не смотрела его. Я до сих пор ничего не видела — всё надеюсь, что мы с вами соберёмся и вместе посмотрим", — пояснила актриса.
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