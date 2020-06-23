Лиза Кудроу рассказала, что не смотрела сериал "Друзья"

Недавно Дженнифер Энистон провела видеобеседу со своей коллегой — Лизой Кудроу, которая вместе с ней играла в сериале "Друзья".

Во время беседы Кудроу призналась, что почти за 20 лет так ни разу и не посмотрела сериал. Она утверждает, что хотела собрать всех актеров вместе, чтобы посмотреть сериал.