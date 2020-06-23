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Катя Кищук признала себя девушкой "легкого поведения"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук решила жестко ответить критикам, которые регулярно поливают её грязью в Instagram.

Сейчас девушка выступает под псевдонимом KATERINA, и почти под каждой её публикацией хейтеры утверждают, что она девушка легкого поведения.

"Пусть лучше я буду счастливой шлюхой, чем буду распространять негатив в интернете", — ответила им певица.

"Ну а как же солидарность? Может, хватить говорить чушь друг про друга, оправдывая этим себя? Ой, она успешная только потому, что шлюха. А я нет, ибо хорошая и не готова на такое. Или ой, она успешная только из-за мужика своего, денег много и не любит его 100%", — возмутилась Кищук.

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