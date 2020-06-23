Вчера Гарик Харламов и Кристина Асмус поставили на уши все социальные сети, объявив о своем разводе.
Друзья пары утверждают, что последний год в их семье часто происходили ссоры, а началось всё с ремонта в доме. Речь идёт об особняке, который они приобрели в начале 2019 года.
"Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом", — утверждают знакомые Харламова.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.