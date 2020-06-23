Ангелина Вовк рассказала о перенесенной клинической смерти

Ангелина Вовк рассказала, что так и не смогла стать матерью. В молодости с ней произошла довольно страшная история. Телеведущая пережила клиническую смерть из-за внематочной беременности.

Телеведущей стало плохо на съемках "Голубого огонька" и её госпитализировали.