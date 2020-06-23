Ангелина Вовк рассказала, что так и не смогла стать матерью. В молодости с ней произошла довольно страшная история. Телеведущая пережила клиническую смерть из-за внематочной беременности.
Телеведущей стало плохо на съемках "Голубого огонька" и её госпитализировали.
"Это была внематочная беременность. Врач, осмотрев меня, сказал, что ему необходимо сделать надрез в области живота, а у меня уже было туманное сознание. Он собирался делать это без наркоза. Я ответила, мол, не выдержу же! Медик обязал меня дать расписку о том, что если я умру, за меня не будут отвечать работники клиники… Если бы утром врачи не бросили меня в операционной, конечно, я бы погибла. За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов", — рассказала Вовк.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.