Отец Насти Тропицель обвинил парня дочери в её смерти

Несколько дней назад популярный блогер Настя Тропицель погибла в результате ДТП на Бали. Девушка ехала на мотоцикле и не справилась с управлением.

Отец девушки заявил, что в гибели дочери виновен её парень, который по совместительству являлся её инструктором по езде на байке.