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Отец Насти Тропицель обвинил парня дочери в её смерти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько дней назад популярный блогер Настя Тропицель погибла в результате ДТП на Бали. Девушка ехала на мотоцикле и не справилась с управлением.

Отец девушки заявил, что в гибели дочери виновен её парень, который по совместительству являлся её инструктором по езде на байке.

"Выясняются подробности. Витя уже в своей "практике" угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Жил за ее счет. Воблинг виноват, ты зачем ей всучил мотоцикл, который больше ее в четыре раза. Она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. И никаких извинений перед нами. Трус", — утверждает отец Насти Тропицель.

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