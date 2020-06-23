Фанаты Анны Хилькевич опасаются, что актриса может развестись

В последнее время по российскому шоу-бизнесу прокатилась волна разводов. Последними общественность ошарашили Гарик Харламов и Кристина Асмус. Для многих их разрыв стал настоящим шоком.

Известная актриса Анна Хилькевич опубликовала новое фото, на котором полностью сменила имидж. Теперь у артистки короткая стрижка.

"Время перемен… Но сегодня так захотелось чего-то новенького и модненького. Цветные волосы средней длины — точно психанула", — написала Хилькевич.

Поклонники актрисы предположили, что смена прически связана с переменами в жизни Хилькевич и попросили её не разводиться.