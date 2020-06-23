Недавно Айза Анохина официально подтвердила, что собирается развестись со своим мужем Дмитрием Анохиным. Также она призналась, что сейчас состоит в отношениях с Олегом Майами.
Дмитрия Анохина уже заметили в обществе новой девушки и сразу начали сравнивать её с Айзой.
"Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая. Не то что старуха "баба Луна". Ну да, я старая, но зачем это писать? Я умею радоваться за других баб. За красивых, за сильных", — прокомментировала это Анохина.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.