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Айза Анохина рассказала о новом романе своего мужа

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Недавно Айза Анохина официально подтвердила, что собирается развестись со своим мужем Дмитрием Анохиным. Также она призналась, что сейчас состоит в отношениях с Олегом Майами.

Дмитрия Анохина уже заметили в обществе новой девушки и сразу начали сравнивать её с Айзой.

"Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая. Не то что старуха "баба Луна". Ну да, я старая, но зачем это писать? Я умею радоваться за других баб. За красивых, за сильных", — прокомментировала это Анохина.

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