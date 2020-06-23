Айза Анохина рассказала о новом романе своего мужа

Недавно Айза Анохина официально подтвердила, что собирается развестись со своим мужем Дмитрием Анохиным. Также она призналась, что сейчас состоит в отношениях с Олегом Майами.

Дмитрия Анохина уже заметили в обществе новой девушки и сразу начали сравнивать её с Айзой.