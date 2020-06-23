Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов дружат уже больше тридцати лет. Незадолго до трагического ДТП они собирались вместе ставить пьесу.

"Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы, в принципе, довольно часто созванивались. Да каждые 10 минут буквально. А потом я уехал на дачу. И как раз, когда я был там, и случилась эта катастрофа. Сейчас он терзает себя.

Нам не дают общаться, только через жену получается. Каждый день звоню ей, спрашиваю: "Как дела, Софья?". Все-таки это наши близкие люди, он крестный моей старшей дочери, мой родственник. Мы прихожане одного храма, сделали столько спектаклей, во многих проектах работали вместе. В конце концов, мы старинные друзья", — рассказал Охлобыстин.