В США скончался Джоэль Шумахер

Режиссер Джоэль Шумахер скончался в возрасте 80 лет.

Кинорежиссер, автор хитов "Бэтмен навсегда", "Огонь Святого Эльма - Потерянные мальчики" умер от рака.

Об этом сообщил его коммерческий директор.

Шумахер не сразу стал снимать кино. Он долгое время работал в индустрии моды, в том числе был художником по костюмам у Вуди Аллена.

Свой первый сценарий он написал в 1976 году для музыкальной драмы "Сияние", в которой снялась Ирэн Кара, а затем лента была переснята с Уитни Хьюстон.

Режиссерский же дебют Джоэля Шумахера состоялся в 1981 году - фильм "Brat Pack St Elmo Fire" вышел на экраны в 1985-ом.

Заговорили о Шумахере летом 1987 года, после премьерного показа фильма "Потерянный мальчик".

В 90-х годы режиссер снял триллер "Коматозники", чем обеспечил себе "звездный статус" на Голливудском Олимпе.