Режиссер Джоэль Шумахер скончался в возрасте 80 лет.
Кинорежиссер, автор хитов "Бэтмен навсегда", "Огонь Святого Эльма - Потерянные мальчики" умер от рака.
Об этом сообщил его коммерческий директор.
Шумахер не сразу стал снимать кино. Он долгое время работал в индустрии моды, в том числе был художником по костюмам у Вуди Аллена.
Свой первый сценарий он написал в 1976 году для музыкальной драмы "Сияние", в которой снялась Ирэн Кара, а затем лента была переснята с Уитни Хьюстон.
Режиссерский же дебют Джоэля Шумахера состоялся в 1981 году - фильм "Brat Pack St Elmo Fire" вышел на экраны в 1985-ом.
Заговорили о Шумахере летом 1987 года, после премьерного показа фильма "Потерянный мальчик".
В 90-х годы режиссер снял триллер "Коматозники", чем обеспечил себе "звездный статус" на Голливудском Олимпе.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.