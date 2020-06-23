Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус находятся в разных системах ценностей, поэтому у них не получилось сохранить отношения.

Такое мнение высказала астролог Василиса Володина. По её словам, Харламов слишком много ожиданий возлагал на свою возлюбленную.

"В этой паре все было непросто — разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья. Процитирую простой и удобный способ анализа мужских предпочтений из моей книги "Астрология обольщения" на примере Гарика — его Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце: "жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой).

И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера-Марс воздушные)".

Видим, что у г-на Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения", — объяснила астролог.