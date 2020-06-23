Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что когда-то считала Станислава Садальского своим наставником. Однако сейчас не общается с ним после инцидента на похоронах её отца.

"Я всегда готова закрыть глаза и простить, но когда дело касается моей мамочки… Наш финальный конфликт с Садальским произошел на похоронах моего отца, — объясняла Канделаки. — Стас умеет, шутя, поприставать, ущипнуть, кольнуть, а тут папу хоронят.

Моя мама в горе, а ему весело. Так он ее, типа, подбадривал. Я ему говорю: "Стас, перестань". После того как мы вышли из грузинской церкви, я с ним больше не виделась", — пояснила Канделаки.