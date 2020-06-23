Продюсер Иосиф Пригожин считает, что долгое пребывание вместе на карантине — не причина размолвки Гарика Харламова и Кристины Асмус.
"Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне его, отношения могут меняться", — отметил продюсер.
"Жизнь меняется, у меня вот первый брак был неудачный, что теперь я должен сделать?" — добавил Пригожин.
Он также призвал не искать "скелеты в шкафу" Харламова и Асмус, поскольку причины их разлада могут быть совершенно любыми.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.