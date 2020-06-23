Продюсер Иосиф Пригожин считает, что долгое пребывание вместе на карантине — не причина размолвки Гарика Харламова и Кристины Асмус.

"Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне его, отношения могут меняться", — отметил продюсер.

"Жизнь меняется, у меня вот первый брак был неудачный, что теперь я должен сделать?" — добавил Пригожин.