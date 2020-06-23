Знакомый Асмус рассказал о её размолвке с Харламовым

Гарик Харламов и Кристина Асмус не будут сейчас комментировать разрыв отношений.

Об этом знакомый артистки рассказал "Московскому комсомольцу". По его словам, представители Асмус делают всё возможное, чтобы оградить её от компрометирующих вопросов и интервью.

"Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет", — отметил источник.

Также он добавил, что размолвка пары произошла давно и его не удивило заявления об их разводе.