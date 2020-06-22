В РПЦ оценили "канонизацию" Флойда

Место убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе объявлено святым. Сначала там установили купель для крещения, а позднее появилась информация, что там стали исцеляться люди.

Развитие ситуации

В частности, религиозные активисты заявили, что на месте убийства глухой исцелился и начал слышать. При этом немногие вспоминают о том, что Флойд не был законопослушным гражданином, а пять раз привлекался по уголовным статьям — за кражу, хранение наркотиков и вооруженный грабеж.

Позднее из-за жестких действий полиции в Атланте погиб 27-летний чернокожий Рейшард Брукс, что только добавило накала страстям. Этот феномен попытался объяснить священник Благовещенского храма и секретарь Совета по биоэтике при Московском патриархате Максим Обухов.

Мнение эксперта

"Вот эти два мученика так называемых — это, конечно, очень неудачно выбранные персонажи, потому что оба имеют криминальную историю. Что же касается этого феномена, дело в том, что это накладывается на специфику религиозной ситуации в Соединенных Штатах Америки. Америка — родина разных необычных религиозных идей. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Тем более что американцы — люди религиозные", — отметил священник.

Он считает, что все случаи "чуда", про которые сейчас говорят, могут быть фальсификацией, результатом экзальтации, внушения. Не исключено также, что кто-то хочет создать новую религию, для чего сначала нужно явить миру чудо.

Влияние наркотиков