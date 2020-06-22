Стало известно, как молодая любовница соблазнила Ефремова

После смертельного ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, стало известно, что у актера есть молодая любовница.

Она была одной из первых, кто приехал поддержать артиста на место происшествия. Её привез Сергей Гармаш. Ефремова соблазнила молодая актриса "Современника" Дарья Белоусова. Об этом сообщила "Экспресс-газета" со ссылкой на собственные источники.