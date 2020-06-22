После смертельного ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, стало известно, что у актера есть молодая любовница.
Она была одной из первых, кто приехал поддержать артиста на место происшествия. Её привез Сергей Гармаш. Ефремова соблазнила молодая актриса "Современника" Дарья Белоусова. Об этом сообщила "Экспресс-газета" со ссылкой на собственные источники.
"Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу. Конечно, он не дурак и из семьи не собирался уходить, но с Дарьей крутил роман, о чем хорошо известно и жене, и всему "Современнику", — утверждает источник.
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