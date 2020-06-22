Погибшая Настя Тропицель была беременна

Погибшая блогер Настя Тропицель незадолго до своей смерти забеременела.

Отцом ребенка был её возлюбленный — инструктор Виктор, который и научил девушку ездить на мотоцикле. Примечательно, что он не хотел становиться отцом.