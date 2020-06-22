Погибшая блогер Настя Тропицель незадолго до своей смерти забеременела.
Отцом ребенка был её возлюбленный — инструктор Виктор, который и научил девушку ездить на мотоцикле. Примечательно, что он не хотел становиться отцом.
"Есть проверенная информация от ее подруг, что Настя забеременела от инструктора и хотела ребенка, а он был против… А потом случилась эта ужасная трагедия…", — сообщил знакомый Тропицель.
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