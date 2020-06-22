Джастина Бибера обвиняют в изнасиловании

Неизвестная девушка использовала анонимный аккаунт в Twitter, чтобы обвинить певца Джастина Бибера в изнасиловании.

Она утверждает, что это произошло в 2014 году в городе Остине штата Техас. Бибер приехал туда на гастроли вместе со своими друзьями и девушкой Селеной Гомес.

После концерта он пригласил к себе в номер отеля Four Seasons двух девушек. С одной из них Бибер уединился и начал приставать.