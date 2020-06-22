Олег Майами подтвердил опасения пользователей соцсетей, которые утверждали, что блогер завел роман с Айзой Анохиной ради хайпа.

Об этом он написал в Instagram.

"Пиар — роман. Не так прост, как мне казалось. Приходится даже одинаково одеваться. И заниматься любовью почти каждый день. И даже получать удовольствие!", — утверждает блогер.

"Что не сделаешь ради хайпа. И для прикрытия того, что я гей!", - добавил Майами.