Ширвиндт назвал виновных в ДТП с участием Ефремова

В смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова виноваты его друзья и знакомые, которые не помогли ему в трудную минуту.

Такое мнение высказал художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. По его словам, Ефремов "замечательный человек и артист, страдающий от своего недуга".