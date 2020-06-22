В смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова виноваты его друзья и знакомые, которые не помогли ему в трудную минуту.
Такое мнение высказал художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. По его словам, Ефремов "замечательный человек и артист, страдающий от своего недуга".
"Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!". Но ничего всё-таки глобально резкого не делали", — отметил Ширвиндт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.