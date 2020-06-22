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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тимати подал в суд на "Независимое гастрольное агентство" за организацию концерта Егора Крида в Ставрополе в феврале 2019 года. Тогда певец ещё состоял в лейбле "Black Star", поэтому Тимати считает организацию концерта незаконной.

"Девочки, маленькие вы мои, не обижайтесь на пенсионера. Крид лучший, самый смелый, талантливый и, самое главное, — красивый! Я до сих пор с трудом переживаю его уход, вы правы. Вы вместо критики меня бы лучше поддержали, мне плохо и грустно без Егорки", — написал Тимати в Instagram.

 

 

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