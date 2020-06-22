Поклонники Насти Тропицель продолжают обвинять в смерти девушки её парня, который якобы позволил ей превысить скорость при езде на мотоцикле.
Однако Виктор опровергает эти обвинения. Он утверждает, что его девушка не превышала скорость.
"Настенька ехала по большой дороге со скоростью 80-100 километров в час, где все передвигаются так же. Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и то, что случилось с ней, — случайность. Начался вобблинг мотоцикла на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, сделаю это потом. Настя не виновата, она не превышала скорость. Сейчас, пожалуйста, отнеситесь серьезно к моей просьбе: помолитесь, помедитируйте, скажите Насте слова благодарности и любви. вспомните все то, что она дала вам в этой жизни", — пояснил молодой человек.
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