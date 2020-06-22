Парень Насти Тропицель раскрыл подробности её гибели

Поклонники Насти Тропицель продолжают обвинять в смерти девушки её парня, который якобы позволил ей превысить скорость при езде на мотоцикле.

Однако Виктор опровергает эти обвинения. Он утверждает, что его девушка не превышала скорость.