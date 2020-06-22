Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем сына

Совсем недавно сыну Оксаны Самойловой и рэпера Джигана исполнилось четыре месяца. Его мама впервые решила рассказать о проблемах со здоровьем сына.

У ребенка с рождения плохая проходимость слезных каналов. Однако американские и российские врачи по-разному оценивают ситуацию и дают разные рекомендации. Поэтому Самойлова попросила совета у подписчиков.