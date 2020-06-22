Совсем недавно сыну Оксаны Самойловой и рэпера Джигана исполнилось четыре месяца. Его мама впервые решила рассказать о проблемах со здоровьем сына.
У ребенка с рождения плохая проходимость слезных каналов. Однако американские и российские врачи по-разному оценивают ситуацию и дают разные рекомендации. Поэтому Самойлова попросила совета у подписчиков.
"Американские педиатры сказали: ни в коем случае не делать зондирование слезных путей, оно само пройдет по мере взросления ребенка. Наши врачи говорят, мол, делать, и срочно — и только так оно пройдет", — написала Самойлова.
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