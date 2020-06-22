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Ксюша Бородина поспорила с подписчиками на миллион рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина устала от постоянных обвинений в проведении пластических операций и решила раз и навсегда прекратить критику в свой адрес.

Она предложила подписчикам поспорить на миллион рублей. Звезда "Дома-2" утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Фанаты Бородиной уверены в обратном. По их мнению, девушка незначительно изменила форму носа и увеличила губы.

"Я слежу за своей внешностью, как и любая нормальная женщина, которая себя любит. Вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые "хейтеры", то предлагаю пари! 1 миллион рублей на кону! Мы идем с вами на узи губ, и если там находят гель, то я вам 1 миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время свое тратить не буду", — написала Бородина в Instagram.

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