Ксения Бородина устала от постоянных обвинений в проведении пластических операций и решила раз и навсегда прекратить критику в свой адрес.
Она предложила подписчикам поспорить на миллион рублей. Звезда "Дома-2" утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Фанаты Бородиной уверены в обратном. По их мнению, девушка незначительно изменила форму носа и увеличила губы.
"Я слежу за своей внешностью, как и любая нормальная женщина, которая себя любит. Вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые "хейтеры", то предлагаю пари! 1 миллион рублей на кону! Мы идем с вами на узи губ, и если там находят гель, то я вам 1 миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время свое тратить не буду", — написала Бородина в Instagram.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.