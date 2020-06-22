Ксюша Бородина поспорила с подписчиками на миллион рублей

Ксения Бородина устала от постоянных обвинений в проведении пластических операций и решила раз и навсегда прекратить критику в свой адрес.

Она предложила подписчикам поспорить на миллион рублей. Звезда "Дома-2" утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Фанаты Бородиной уверены в обратном. По их мнению, девушка незначительно изменила форму носа и увеличила губы.