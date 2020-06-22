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Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу

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Адвокат актера Ефремова, устроившего пьяное ДТП в Москве и фактически убившего "подвернувшегося" водителя, объяснил причину, "заставившую" его сесть за руль.

По словам Эльмана Пашаева, артист в тот роковой день отмечал православный праздник — Духов день, поэтому и напился. А за рулем оказался из-за того, что некий друг, проживающий на Украине, попросил Ефремова навестить своих попавших в московскую больницу родственников и "помочь, чем сможет".

"Мой подзащитный сел за руль, чтобы выручить друга, поскольку он очень добросовестный человек", — сказал адвокат в интервью "Собеседнику".

Напомним, что 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем своего джипа устроил ДТП в центре Москвы — протаранил фургон Lada. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

К слову, ранее этот же адвокат в интервью другому изданию озвучивал несколько иную версию причины пьяной езды Ефремова по столице. Об этом подробнее — здесь.

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