Певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном инсульте

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте.

Артистка отметила о недавно сделанном тесте, который показал, что несколько лет назад она перенесла микроинсульт.

Буланова также призналась в том, что за период режима самоизоляции набрали несколько килограммов лишнего веса.