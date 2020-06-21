Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте.
Артистка отметила о недавно сделанном тесте, который показал, что несколько лет назад она перенесла микроинсульт.
Буланова также призналась в том, что за период режима самоизоляции набрали несколько килограммов лишнего веса.
"Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела", — уточнила она.
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