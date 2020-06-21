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Актер Алексей Лемар бросил жену

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный актер Алексей Лемар, который стал известен после съемках в сериале "Универ", расстался со своей женой. Недавно у пары родился ребенок, однако отношения это не спасло.

"Я тебе благодарен за сына, и за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдём путь друзей и папы с мамой, если как пара мы попали в ненастье. P. S. Прошу всех, чем меньше будет обсуждения и осуждения, тем будет лучше для нас, пошлите нам свою позитивную энергию, и добро вернётся к вам океаном любви", — написал артист в Instagram.

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Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

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