Фото принца Уильяма с подросшими детьми очаровало пользователей

В воскресенье, 21 июня, принц Уильям празднует свое 38-летие — и по совместительству День отца, который традиционно отмечают в Великобритании. В этот день он решил порадовать фанатов трогательной фотографией с детьми: она появилась в Instagram Кенсингтонского дворца.

Кадр вышел яркий и живой, на нем Уильям запечатлен на качелях вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Автором снимка была Кейт Миддлтон.