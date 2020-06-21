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Фото принца Уильяма с подросшими детьми очаровало пользователей

Шоу-бизнес » Зарубежный

В воскресенье, 21 июня, принц Уильям празднует свое 38-летие — и по совместительству День отца, который традиционно отмечают в Великобритании. В этот день он решил порадовать фанатов трогательной фотографией с детьми: она появилась в Instagram Кенсингтонского дворца.

Кадр вышел яркий и живой, на нем Уильям запечатлен на качелях вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Автором снимка была Кейт Миддлтон.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи накануне дня рождения герцога. Снимок был сделан в начале этого месяца герцогиней", — гласит надпись под фото.

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