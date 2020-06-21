Блогер Лена Миро была удивлена ответу Анастасии Решетовой на вопрос подписчицы. Ранее возлюбленная Тимати рассказала, что делать, если изменил муж.
Решетова посоветовала разобраться в причинах измены и, если проблема "не в тебе", то "пойти и тоже изменить ему".
"Чтобы оправдать хамское к себе отношение, терпила ищет проблему в себе. Это — её основная модель поведения", — пояснила Миро.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.