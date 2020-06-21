Миро: Тимати продолжит изменять Решетовой

Блогер Лена Миро была удивлена ответу Анастасии Решетовой на вопрос подписчицы. Ранее возлюбленная Тимати рассказала, что делать, если изменил муж.

Решетова посоветовала разобраться в причинах измены и, если проблема "не в тебе", то "пойти и тоже изменить ему".