Венцеслав Венгржановский хочет получить развод от "сумасшедшей" жены

Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.

Недавно он посетил юриста, чтобы проконсультироваться. Его молодая жена недавно пыталась покончить с собой и сейчас находится под наблюдением специалистов.

Проблемы в семье Венцеслава Венгржановского начались прямо на свадьбе, на которую пришла его бывшая девушка Лера. Она заявила, что беременна от него.