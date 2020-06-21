Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.
Недавно он посетил юриста, чтобы проконсультироваться. Его молодая жена недавно пыталась покончить с собой и сейчас находится под наблюдением специалистов.
Проблемы в семье Венцеслава Венгржановского начались прямо на свадьбе, на которую пришла его бывшая девушка Лера. Она заявила, что беременна от него.
"Я был у адвоката. Меня Даша шантажирует, если мы разведемся, то она покончит с собой. Не дает мне расторгнуть брак. Но жить с сумасшедшим человеком я не хочу и побаиваюсь этого", — пояснил Венгржановский.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.