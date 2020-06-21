Звезда 90-х Татьяна Буланова недавно попала в больницу с прединсультном состоянием. Врачам удалось поставить артистку на ноги.
Однако Буланова рассказала, что успела набрать лишние килограммы из-за больничного режима питания.
"Я немного поправилась на самоизоляции. Особенно на питании в больнице я располнела", — пояснила певица.
Сейчас Буланова полностью пересмотрела свои привычки и отказалась от вредной пищи и алкоголя.
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