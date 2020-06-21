Татьяна Буланова располнела из-за больничного питания

Звезда 90-х Татьяна Буланова недавно попала в больницу с прединсультном состоянием. Врачам удалось поставить артистку на ноги.

Однако Буланова рассказала, что успела набрать лишние килограммы из-за больничного режима питания.

"Я немного поправилась на самоизоляции. Особенно на питании в больнице я располнела", — пояснила певица.

Сейчас Буланова полностью пересмотрела свои привычки и отказалась от вредной пищи и алкоголя.