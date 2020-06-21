"Очень плохо себя чувствую": Жванецкий о своём здоровье

Известный сатирик Михаил Жванецкий сообщил, что минимизировал контакты и не выходит из дома, однако это не связано с пандемией коронавируса.

По его словам, он почти постоянно лежит, поскольку чувствует себя очень плохо.