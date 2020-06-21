Известный сатирик Михаил Жванецкий сообщил, что минимизировал контакты и не выходит из дома, однако это не связано с пандемией коронавируса.
По его словам, он почти постоянно лежит, поскольку чувствует себя очень плохо.
"Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую в последнее время. Возраст уже!", — рассказал сатирик журналистам.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.