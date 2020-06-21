Последние несколько месяцев Айза Анохина состоит в романтических отношениях с Олегом Майами. Она утверждает, что по-настоящему счастлива в отношениях, но переехать к возлюбленному пока не готова.

"У него тишина, никто не кричит. Чаще каждый ночует у себя дома. Мне вообще нравится спать с детьми, но с Олегом мне прикольно. Он заботится обо мне. Нам классно, но я не готова пока вместе жить. Не хочу, чтобы быт испортил что-либо", — пояснила Анохина.