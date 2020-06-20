Недавно Айза Анохина сообщила о планах развестись с мужем Дмитрием Анохиным. По её словам, бракоразводный процесс проходит нелегко, однако намного легче, чем прошел развод с Гуфом.

"Первый брак показывал мне, что я — никто. Я была лишь при Гуфе. Когда мы начали встречаться, он не считался знаменитым, у него было лишь пару песен. У меня не было амбиций, я просто любила его. Я тогда осталась без бабок, друзей и работы. Его друзья скрывали от меня измены. Он же крутой Гуф, а я кто? Он меня так сильно в этом убедил. Говорил, что я ничтожество", — объяснила блогер.