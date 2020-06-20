Любовь к сладкому сыграла злую шутку с Эшли Грэм

32-летняя модель сайз-плюс Эшли Грэм рассказала, чем обернулась для нее непомерная любовь к домашнему овсяному печенью ее мамы. Об этом пишет "7Days.ru".

Так, будучи в гостях у родителей, Эшли тут же приступила к поеданию овсяного печенья, не зная, что его только что вытащили из морозильной камеры. Итогом такой неосторожности стал сломанный практически под корень передний зуб модели.

Впрочем, неприятность не так уж сильно опечалила Грэм — позже она даже записала забавный ролик на эту тему для своих подписчиков в Instagram.