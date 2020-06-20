Каменских назвала способ похудеть, занимаясь спортом по 15 минут в день

Пополневшая несколько лет назад Настя Каменских рассказала, как ей удалось снова прийти в форму. По ее словам, это заслуга правильного питания и регулярных тренировок, пишет "7Days.ru".

Так, Настя отметила, что главное — это регулярность тренировок. Даже если нет времени, спорту нужно уделять хотя бы 15 минут в день, и результат не заставит себя ждать.