Пополневшая несколько лет назад Настя Каменских рассказала, как ей удалось снова прийти в форму. По ее словам, это заслуга правильного питания и регулярных тренировок, пишет "7Days.ru".
Так, Настя отметила, что главное — это регулярность тренировок. Даже если нет времени, спорту нужно уделять хотя бы 15 минут в день, и результат не заставит себя ждать.
"Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! — говорит Каменских. — Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! Главное — не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делайте разминку", — поделилась Каменских.
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