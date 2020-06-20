Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения

Николай Басков хорошо поработал в период самоизоляции над своим преображением. Сейчас звезду не узнают поклонники, поскольку он как-будто переместился во времени на 20 лет назад.

Певец просто избавился от лишнего веса. За довольно короткий срок ему удалось сбросить 16 килограммов. Артист решил рассказать свой секрет похудения в Instagram.