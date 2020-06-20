Николай Басков хорошо поработал в период самоизоляции над своим преображением. Сейчас звезду не узнают поклонники, поскольку он как-будто переместился во времени на 20 лет назад.
Певец просто избавился от лишнего веса. За довольно короткий срок ему удалось сбросить 16 килограммов. Артист решил рассказать свой секрет похудения в Instagram.
"В день минимум два литра воды выпивать надо. Я пью больше — около 4-х литров. Ориентируйтесь обязательно на мнение врача. Ведь не всем можно пить столько воды. У кого-то почки не позволяют. Сок, суп, чай, кофе — ничего из перечисленного чистую воду не может заменить", - утверждает Басков.
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