Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

Такое мнение высказал блогер Сергей Колясников.

"Вторая стадия отмазывания Ефремова — поливание помоями семьи жертвы. С первых дней семья погибшего отказалась от денег, об этом заявлялось не раз. Но защите Ефремова такая позиция крайне неудобна. Десятки представителей "богемы" уже рассказали нам, какой "Мишка классный" и как он вообще не виноват, сажать его нельзя, надо понять и простить, тем более он же извинился", — утверждает блогер.