Поклонники Ольги Бузовой удивились необычной фигуре певицы. Они предполагают, что артистка может быть беременна.

Певица опубликовала в Instagram фотографию своего живота.

"Я сегодня смогла немного отдохнуть перед работой и насладиться природой, свежим воздухом. Я лежала и думала, какое счастье просто жить, как важно находить время на такие моменты. когда можно хотя бы 2 часа полежать на солнышке, закрыть глаза и не о чем не думать", - написала Бузова.