Родственники погибшего Сергея Захарова отказываются от денежной компенсации Михаила Ефремова, поскольку хотят заработать на трагедии.

С таким заявлением выступил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Утверждается, что им не нужны деньги. Но они ведь им нужны. Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Но теперь разговор будет жесткий и конкретный: сколько суд решит, столько мы возместим", — пояснил правозащитник.

"Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить", — добавил Пашаев.