Основатель "школы магии" Дмитрий Ермолаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он "развел" более ста человек на деньги, которые они ему заплатили за обучение гаданию.

"Сначала он убеждал, что я просто создана для астрологии. Он писал мне каждую минуту, а потом еще начал звонить. Потом прислал документы и попросил подписать. Я тогда была как под гипнозом. Напечатала бумаги, поставила подписи и отправила фото Ермолаеву. Так я и взяла кредит без оригиналов документов и похода в банк. Общая сумма 280 000 рублей", — рассказала пострадавшая от действий мошенника Юлия Борисова.