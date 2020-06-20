Режиссер Сергеев утверждает, что Ефремов поднимал руку на женщин

Известный актер Михаил Ефремов на самом деле очень агрессивный человек, который неоднократно поднимал руку на женщин.

Об этом рассказал театральный режиссер Валерий Сергеев. По его словам, артист не может контролировать себя в состоянии алкогольного опьянения и часто набрасывается на женщин с кулаками.