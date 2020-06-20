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Режиссер Сергеев утверждает, что Ефремов поднимал руку на женщин

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актер Михаил Ефремов на самом деле очень агрессивный человек, который неоднократно поднимал руку на женщин.

Об этом рассказал театральный режиссер Валерий Сергеев. По его словам, артист не может контролировать себя в состоянии алкогольного опьянения и часто набрасывается на женщин с кулаками.

"Еще 30 лет тому назад он был хроник. 20 лет назад Галина Борисовна Волчек назначила его художественным руководителем "Современника". И все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин", — утверждает Сергеев.

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