Лолита Милявская утверждает, что долгие годы слышала от Аллы Пугачевой только критику, однако это позволило ей вырасти в профессиональном плане.

"Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота. Очень коротко и безо всяких рассуждений. Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю — вот от кого я научилась", — пояснила певица.