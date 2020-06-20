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Лолита Милявская рассказала, почему обиделась на Аллу Пугачеву

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Лолита Милявская утверждает, что долгие годы слышала от Аллы Пугачевой только критику, однако это позволило ей вырасти в профессиональном плане.

"Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота. Очень коротко и безо всяких рассуждений. Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю — вот от кого я научилась", — пояснила певица.

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