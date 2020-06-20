Актер Михаил Ефремов, который может попасть в тюрьму за непреднамеренное убийство, не переживет тюремное заключение.

С таким заявлением выступил его коллега по цеху — ранее судимый артист Владимир Долинский.

"Это дичайшая трагедия, позвольте выразить соболезнования. Но я пришел к вам с одной просьбой. Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! Я прошел лагерь, мне было 29 лет. Я знаю, что такое зона. Мишка со своей нервной системой, почками, печенью — сломлен. Он просто не выйдет из тюрьмы. Как на его руках кровь, на ваших руках тоже она будет, если вы будете добивать. Он и так уже получеловек!", — утверждает актер.