Певец Олег Газманов похвастался отличной фигурой и идеальным загаром на новых фотографиях в Instagram. Поклонники были поражены прекрасным внешним видом артиста.
Музыкант опубликовал несколько фотографий с совместного отдыха с супругой Мариной Муравьевой. На снимках загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах.
Фанаты были поражены тем, что певец выглядит гораздо моложе своих лет.
Они удивились тому, как прекрасно Газманов выглядит для своих лет.
"По-моему, паспортистка ошиблась, выдавая Вам паспорт))) Вы в отличной форме и пример для многих молодых!!!",
"Это преступление — иметь такую физическую форму в 68 лет",
"Вот как нужно выглядеть!! Супер!",
"Олег, скажите, вам точно 68, а не 35?" — оставили комментарии подписчики.
Некоторые подписчики вспомнили, как артисту удается поддерживать себя в форме. Олег Газманов как-то рассказывал, что в детстве занимался спортивной гимнастикой и тогда же отказался от употребления многих вредных продуктов. Также он постоянно занимается спортом и каждый день делает столько отжиманий, сколько ему лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помолодевшего 68-летнего Газманова заподозрили в пластике.
Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева.