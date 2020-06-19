68-летнего Газманова назвали "преступником" за идеальное тело

Певец Олег Газманов похвастался отличной фигурой и идеальным загаром на новых фотографиях в Instagram. Поклонники были поражены прекрасным внешним видом артиста.

Музыкант опубликовал несколько фотографий с совместного отдыха с супругой Мариной Муравьевой. На снимках загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах.

Фанаты были поражены тем, что певец выглядит гораздо моложе своих лет.

Они удивились тому, как прекрасно Газманов выглядит для своих лет.

"По-моему, паспортистка ошиблась, выдавая Вам паспорт))) Вы в отличной форме и пример для многих молодых!!!", "Это преступление — иметь такую физическую форму в 68 лет", "Вот как нужно выглядеть!! Супер!", "Олег, скажите, вам точно 68, а не 35?" — оставили комментарии подписчики.

Некоторые подписчики вспомнили, как артисту удается поддерживать себя в форме. Олег Газманов как-то рассказывал, что в детстве занимался спортивной гимнастикой и тогда же отказался от употребления многих вредных продуктов. Также он постоянно занимается спортом и каждый день делает столько отжиманий, сколько ему лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помолодевшего 68-летнего Газманова заподозрили в пластике.