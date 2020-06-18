Анна Семенович в образе крестьянки «смутила» корову

Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram пост о сельской жизни. Певица предстала перед подписчиками в наряде крестьянки и рассказала, как она поработала в деревне.

"Дорогие мои, вот отчет — грядки всполола, гусей накормила, гречневую крупу перебрала, корову подоила. А теперь, как говорится, можно и винца выпить", — заявила она, стоя с подойником рядом с коровой.

Подписчиков восхитил образ Семенович. Они оценили красоту звезды и и ее привлекательную внешность.

Однако некоторые фолловеры написали в комментариях, что у платья слишком большое декольте.

Один из подписчиков написал, что корова, стоящая за Анной Семенович, "закомплексовала из-за своего вымени". Потом он добавил, что теряют чувство такта, когда видит такую красивую женщину.

Данное видео записано в рамках программы "У-дачный чарт", слоганом которой является фраза "Звезды на природе при любой погоде".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анна Семенович оказалась в больнице после неудачного педикюра.