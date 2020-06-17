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Иосиф Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55.

Он подчеркнул, что если бы у него была такая сумма денег, то не стал бы тратить ее на покупку недвижимости в Московской области.

"Я пока не выжил из ума, чтобы за такие деньги брать подмосковный дом. И за 20 миллионов не купил бы, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что мог бы купить такой особняк только в ипотеку, как он и сделал со своей дачей в Швейцарии несколько лет назад. Но сейчас у Пригожина нет таких средств.

Он не отрицает, что действительно смотрел дома на нескольких подмосковных направлениях, но был неприятно удивлен их стоимостью.

Продюсер считает, что дома в Подмосковье продают по космическим ценам. Когда-то семья Пригожина отказалась даже снять дачу в Подмосковье, так как стоимость аренды была "кошмарной".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Валерий Леонтьев приобрел яхту и шикарную виллу в Майами.﻿

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