Бывшая солистка группы "SEREBRO" Катя Кищук подтвердила слухи о своем возможном замужестве со своим нынешним парнем — рэпером Slowthai.

Ранее певица всячески старалась опровергнуть слухи о замужестве.

"Стараюсь не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте для меня сейчас работа. Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек", — откровенничала Кищук.