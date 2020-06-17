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Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук сообщила о помолвке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "SEREBRO" Катя Кищук подтвердила слухи о своем возможном замужестве со своим нынешним парнем — рэпером Slowthai.

"Плачу!" — подписала фотографию певица в своем аккаунте Instagram.

Ранее певица всячески старалась опровергнуть слухи о замужестве.

"Стараюсь не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте для меня сейчас работа. Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек", — откровенничала Кищук.

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