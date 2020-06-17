Почему древние животные были такими огромными?

В Мексике со дна пещеры подняли останки древнего животного. После проведения исследований, которые длились в течение многих лет, ученым удалось идентифицировать останки. Оказалось, что это гигантский ленивец, который обитал на Земле 40 тысяч лет назад. Вес животного составлял 900 кг.

О том, почему древние животные были гигантами, рассказал художник-палеонтолог Григорий Блуднов.

"Самое простое объяснение в том, что это гонка эволюций. Дело в том, что травоядные росли, чтобы хищные не могли их съесть, хищники росли, чтобы съесть травоядных. В итоге из-за того, что две ветки — хищные и травоядные — все время соревновались в весе и росте, выигрывал в процессе эволюции тот, кто был больше. И они дошли до такого предела, когда уже физически наша планета не могла их носить. Потом, конечно, сократились все резко", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, проводя раскопки возле города Аксаково, болгарские палеонтологи обнаружили челюсти дейнотерия — дальнего родственника современных слонов. Это животное занимает почетное второе место среди сухопутных млекопитающих по размеру и весу.